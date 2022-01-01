Directori d'empreses
Zipline
Zipline Salaris

El salari de Zipline oscil·la entre $136,591 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $243,800 per a un Enginyer de Maquinari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Zipline. Darrera actualització: 11/14/2025

Enginyer de Programari
Associate Software Engineer $137K
Senior Software Engineer $193K
Gestor de Producte
Median $157K
Analista de Negoci
$206K

Enginyer de Maquinari
$244K
Jurídic
$239K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Zipline és Enginyer de Maquinari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $243,800. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Zipline és $199,702.

