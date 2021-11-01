Directori d'empreses
Zipcar
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Zipcar Salaris

El salari de Zipcar oscil·la entre $27,975 en compensació total anual per a un Analista de Ciberseguretat a la banda baixa fins a $253,980 per a un Cap d'Estat Major a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Zipcar. Darrera actualització: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Programari
Median $41.9K
Gestor de Producte
Median $175K
Operacions de Negoci
$65.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Cap d'Estat Major
$254K
Analista de Dades
$143K
Científic de Dades
$131K
Dissenyador de Producte
$185K
Analista de Ciberseguretat
$28K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$235K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Zipcar és Cap d'Estat Major at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $253,980. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Zipcar és $142,800.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Zipcar

Empreses relacionades

  • Splice
  • Postmates
  • Zocdoc
  • Collective Health
  • Avvo
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos