Zip Co Salaris

El salari de Zip Co oscil·la entre $23,460 en compensació total anual per a un Analista Financer a la banda baixa fins a $247,755 per a un Científic de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Zip Co. Darrera actualització: 11/14/2025

Enginyer de Programari
Median $90.3K

Enginyer de Programari Backend

Gestor de Producte
Median $79.1K
Analista de Negoci
$150K

Analista de Dades
$43.2K
Científic de Dades
$248K
Analista Financer
$23.5K
Dissenyador de Producte
$164K
Reclutador
$194K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$133K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Zip Co és Científic de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $247,755. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Zip Co és $132,760.

