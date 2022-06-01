Directori d'empreses
Zions Bancorporation
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Zions Bancorporation Salaris

El salari de Zions Bancorporation oscil·la entre $35,323 en compensació total anual per a un Atenció al Client a la banda baixa fins a $236,175 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Zions Bancorporation. Darrera actualització: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Programari
Median $100K

Enginyer de Programari Full-Stack

Científic de Dades
Median $118K
Tecnòleg de la Informació (TI)
Median $108K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Analista de Negoci
Median $80K
Operacions de Negoci
$68.3K
Gestor d'Operacions de Negoci
$80.4K
Atenció al Client
$35.3K
Banquer d'Inversions
$70.4K
Gestor de Producte
$236K
Gestor de Programes
$156K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Zions Bancorporation és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $236,175. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Zions Bancorporation és $90,200.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Zions Bancorporation

Empreses relacionades

  • KeyBank
  • Regions Bank
  • Frost Bank
  • PNC
  • Merrill Lynch
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos