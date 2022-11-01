Directori d'empreses
Zinnov
Zinnov Salaris

El salari de Zinnov oscil·la entre $1,601 en compensació total anual per a un Capitalista de Risc a la banda baixa fins a $291,450 per a un Arquitecte de Solucions a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Zinnov. Darrera actualització: 11/14/2025

Consultor de Gestió
Median $12K
Enginyer de Programari
$66.7K
Arquitecte de Solucions
$291K

Gestor de Programes Tècnics
$20.7K
Capitalista de Risc
$1.6K
El rol amb millor retribució reportat a Zinnov és Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $291,450. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Zinnov és $20,681.

