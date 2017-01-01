Directori d'empreses
ZimVie
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    ZimVie is a global leader in dental life sciences, focusing on the development and manufacturing of innovative products and solutions for dental tooth replacement and restoration procedures.

    zimvie.com
    Lloc web
    2022
    Any de fundació
    1,250
    Núm. d'empleats
    $250M-$500M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Altres recursos