Zimmer Biomet Salaris

El salari de Zimmer Biomet oscil·la entre $50,736 en compensació total anual per a un Gestor de Programes Tècnics a la banda baixa fins a $197,985 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Zimmer Biomet. Darrera actualització: 11/14/2025

Enginyer Mecànic
Median $100K

Enginyer de Qualitat

Vendes
Median $85K
Enginyer Biomèdic
$124K

Analista de Negoci
Median $105K
Científic de Dades
$78.4K
Dissenyador de Producte
$66.1K
Gestor de Disseny de Producte
$177K
Enginyer de Programari
$198K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$102K
Gestor de Programes Tècnics
$50.7K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Zimmer Biomet és Enginyer de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $197,985. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Zimmer Biomet és $101,000.

