Zillow Salaris

El salari de Zillow oscil·la entre $69,000 en compensació total anual per a un Comptable a la banda baixa fins a $493,852 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Zillow. Darrera actualització: 11/14/2025
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Zillow, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)
Zillow offers both RSU and Options (NQSO).
