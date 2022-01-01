Directori d'empreses
Zillow
Zillow Salaris

El salari de Zillow oscil·la entre $69,000 en compensació total anual per a un Comptable a la banda baixa fins a $493,852 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Zillow. Darrera actualització: 11/14/2025

Enginyer de Programari
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA)

Científic de Dades
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Gestor de Producte
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Gestor d'Enginyeria de Programari
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Dissenyador de Producte
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

Dissenyador UX

Gestor de Programes Tècnics
P4 $268K
P5 $261K
Analista de Negoci
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Analista d'Intel·ligència de Negoci

Màrqueting
P3 $122K
P4 $200K
Gestor de Programes
Median $145K
Vendes
P3 $133K
P4 $165K
Analista Financer
Median $120K
Gestor d'Operacions de Negoci
Median $160K
Tecnòleg de la Informació (TI)
Median $147K
Reclutador
Median $160K
Investigador UX
Median $155K
Analista de Dades
Median $118K
Gestor de Ciència de Dades
Median $320K
Jurídic
Median $160K
Comptable
Median $69K

Comptable Tècnic

Assistent Administratiu
$103K
Operacions de Negoci
$113K
Desenvolupament de Negoci
$132K
Atenció al Client
$83.3K
Recursos Humans
$210K
Operacions de Màrqueting
$192K
Gestor de Projectes
$140K
Operacions d'Ingressos
$121K
Analista de Ciberseguretat
$307K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Zillow és Enginyer de Programari at the P6 level amb una compensació total anual de $493,852. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Zillow és $174,938.

