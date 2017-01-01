Directori d'empreses
Zeno Health
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre Zeno Health que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    ZENO HEALTH01 (zenohealth.com) offers innovative digital health solutions and telemedicine services aimed at improving patient care and operational efficiency for hospitals and healthcare facilities.

    https://zenohealth.com
    Lloc web
    2017
    Any de fundació
    5
    Núm. d'empleats
    $0-$1M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

    Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a Zeno Health

    Empreses relacionades

    • Dropbox
    • Lyft
    • Netflix
    • Spotify
    • Facebook
    • Veure totes les empreses ➜

    Altres recursos