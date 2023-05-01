ZenBusiness Salaris

Directori d'empreses
El salari de ZenBusiness oscil·la entre $105,470 en compensació total anual per a un Màrqueting a la banda baixa fins a $175,000 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de ZenBusiness. Darrera actualització: 9/2/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $175K

Enginyer de Software Full-Stack

Analista de Dades
$131K
Màrqueting
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Gestor de Producte
$154K
Gestor de Programes
$159K
Gestor de Projectes
$150K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a ZenBusiness és Enginyer de Programari amb una compensació total anual de $175,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ZenBusiness és $152,236.

