La compensació de Enginyer de Programari in United States a Yext oscil·la entre $148K per year per a T2 i $263K per year per a T5. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $152K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Yext. Última actualització: 12/3/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
T2
$148K
$118K
$27.8K
$2K
T3
$160K
$137K
$23K
$147
T4
$192K
$171K
$20.3K
$750
T5
$263K
$200K
$61.6K
$1K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Yext, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)
