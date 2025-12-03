Directori d'empreses
Yext
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

Yext Enginyer de Programari Salaris

La compensació de Enginyer de Programari in United States a Yext oscil·la entre $148K per year per a T2 i $263K per year per a T5. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $152K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Yext. Última actualització: 12/3/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
T2
(Nivell d'Entrada)
$148K
$118K
$27.8K
$2K
T3
$160K
$137K
$23K
$147
T4
$192K
$171K
$20.3K
$750
T5
$263K
$200K
$61.6K
$1K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Yext, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



Títols inclosos

Enginyer de Programari Full-Stack

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Yext in United States és una compensació total anual de $263,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Yext per al rol de Enginyer de Programari in United States és $150,000.

