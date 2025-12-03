Directori d'empreses
Yellow.ai
Yellow.ai Consultor de Gestió Salaris

La compensació total mitjana de Consultor de Gestió in United States a Yellow.ai oscil·la entre $328K i $468K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Yellow.ai. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$376K - $440K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$328K$376K$440K$468K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Yellow.ai?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Consultor de Gestió a Yellow.ai in United States és una compensació total anual de $468,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Yellow.ai per al rol de Consultor de Gestió in United States és $328,000.

Altres recursos

