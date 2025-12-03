Directori d'empreses
Yellow.ai
Yellow.ai Recursos Humans Salaris

La compensació total mitjana de Recursos Humans in India a Yellow.ai oscil·la entre ₹611K i ₹871K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Yellow.ai. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$8K - $9.3K
India
Rang Habitual
Rang Possible
$6.9K$8K$9.3K$9.9K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Yellow.ai?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Recursos Humans a Yellow.ai in India és una compensació total anual de ₹871,470. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Yellow.ai per al rol de Recursos Humans in India és ₹610,774.

Altres recursos

