YCH Group Dissenyador de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Dissenyador de Producte in United States a YCH Group oscil·la entre $84K i $115K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de YCH Group. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$91K - $108K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$84K$91K$108K$115K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a YCH Group?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a YCH Group in United States és una compensació total anual de $115,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a YCH Group per al rol de Dissenyador de Producte in United States és $84,000.

