Yassir
Yassir Analista de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Analista de Dades in India a Yassir oscil·la entre ₹2.67M i ₹3.65M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Yassir. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$32.5K - $39.3K
India
Rang Habitual
Rang Possible
$30.4K$32.5K$39.3K$41.5K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Yassir?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Dades a Yassir in India és una compensació total anual de ₹3,648,123. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Yassir per al rol de Analista de Dades in India és ₹2,673,193.

