La compensació total mitjana de Analista de Negoci in Egypt a Yassir oscil·la entre EGP 43.3K i EGP 62.9K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Yassir. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$1K - $1.2K
Egypt
Rang Habitual
Rang Possible
$892.1$1K$1.2K$1.3K
Rang Habitual
Rang Possible

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Negoci a Yassir in Egypt és una compensació total anual de EGP 62,896. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Yassir per al rol de Analista de Negoci in Egypt és EGP 43,340.

Altres recursos

