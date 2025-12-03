Directori d'empreses
Yara International
Yara International Gestor de Programes Tècnics Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Programes Tècnics in Spain a Yara International oscil·la entre €49.4K i €70.2K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Yara International. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$64.6K - $76.6K
Spain
Rang Habitual
Rang Possible
$56.9K$64.6K$76.6K$80.8K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Yara International?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Programes Tècnics a Yara International in Spain és una compensació total anual de €70,197. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Yara International per al rol de Gestor de Programes Tècnics in Spain és €49,443.

Altres recursos

