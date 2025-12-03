Directori d'empreses
Yara International
Yara International Analista de Ciberseguretat Salaris

La compensació total mitjana de Analista de Ciberseguretat a Yara International oscil·la entre R$470K i R$643K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Yara International. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$92.8K - $110K
Brazil
Rang Habitual
Rang Possible
$85.7K$92.8K$110K$117K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Yara International?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Ciberseguretat a Yara International és una compensació total anual de R$643,273. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Yara International per al rol de Analista de Ciberseguretat és R$469,869.

Altres recursos

