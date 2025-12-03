Directori d'empreses
Yanolja
Yanolja Gestor de Programes Tècnics Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Programes Tècnics in Korea, South a Yanolja oscil·la entre ₩106.63M i ₩149.28M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Yanolja. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$81K - $94.2K
Korea, South
Rang Habitual
Rang Possible
$74.8K$81K$94.2K$105K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Yanolja?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Programes Tècnics a Yanolja in Korea, South és una compensació total anual de ₩149,276,641. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Yanolja per al rol de Gestor de Programes Tècnics in Korea, South és ₩106,626,172.

Altres recursos

