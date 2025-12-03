Directori d'empreses
Yanolja
Yanolja Reclutador Salaris

La compensació total mitjana de Reclutador in Korea, South a Yanolja oscil·la entre ₩44.4M i ₩63.35M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Yanolja. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$35.7K - $41.8K
Korea, South
Rang Habitual
Rang Possible
$31.2K$35.7K$41.8K$44.5K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Yanolja?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Reclutador a Yanolja in Korea, South és una compensació total anual de ₩63,353,233. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Yanolja per al rol de Reclutador in Korea, South és ₩44,401,411.

Altres recursos

