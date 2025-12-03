Directori d'empreses
Yanfeng Automotive Interiors
Yanfeng Automotive Interiors Enginyer Mecànic Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer Mecànic in United States a Yanfeng Automotive Interiors oscil·la entre $67.2K i $92K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Yanfeng Automotive Interiors. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$72.8K - $86.4K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$67.2K$72.8K$86.4K$92K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Yanfeng Automotive Interiors?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Mecànic a Yanfeng Automotive Interiors in United States és una compensació total anual de $92,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Yanfeng Automotive Interiors per al rol de Enginyer Mecànic in United States és $67,200.

Altres recursos

