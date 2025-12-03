Directori d'empreses
Yalo
Yalo Gestor de Disseny de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Disseny de Producte in Colombia a Yalo oscil·la entre COP 211.13M i COP 295.07M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Yalo. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$57.6K - $69.8K
Colombia
Rang Habitual
Rang Possible
$53.1K$57.6K$69.8K$74.2K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Yalo?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Disseny de Producte a Yalo in Colombia és una compensació total anual de COP 295,067,845. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Yalo per al rol de Gestor de Disseny de Producte in Colombia és COP 211,126,131.

Altres recursos

