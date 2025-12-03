Directori d'empreses
Yalantis
Yalantis Recursos Humans Salaris

La compensació total mitjana de Recursos Humans in Ukraine a Yalantis oscil·la entre UAH 984K i UAH 1.43M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Yalantis. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$27K - $30.7K
Ukraine
Rang Habitual
Rang Possible
$23.5K$27K$30.7K$34.2K
Rang Habitual
Rang Possible

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Recursos Humans a Yalantis in Ukraine és una compensació total anual de UAH 1,434,194. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Yalantis per al rol de Recursos Humans in Ukraine és UAH 984,489.

Altres recursos

