Directori d'empreses
Yadro
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Arquitecte de Solucions

  • Tots els Salaris de Arquitecte de Solucions

Yadro Arquitecte de Solucions Salaris

La compensació total mitjana de Arquitecte de Solucions in Russia a Yadro oscil·la entre RUB 7.97M i RUB 11.32M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Yadro. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$116K - $137K
Russia
Rang Habitual
Rang Possible
$102K$116K$137K$145K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Arquitecte de Solucions contribucions a Yadro per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Yadro?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Arquitecte de Solucions verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Solucions a Yadro in Russia és una compensació total anual de RUB 11,321,033. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Yadro per al rol de Arquitecte de Solucions in Russia és RUB 7,973,945.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Yadro

Empreses relacionades

  • Flipkart
  • Databricks
  • PayPal
  • Stripe
  • Roblox
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yadro/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.