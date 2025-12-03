Directori d'empreses
Yadro
Yadro Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in Russia a Yadro oscil·la entre RUB 5.33M i RUB 7.44M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Yadro. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$73.8K - $89.4K
Russia
Rang Habitual
Rang Possible
$68.1K$73.8K$89.4K$95.2K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Yadro?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Yadro in Russia és una compensació total anual de RUB 7,443,603. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Yadro per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in Russia és RUB 5,326,026.

Altres recursos

