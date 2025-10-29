Directori d'empreses
Xperi
Xperi Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor d'Enginyeria de Programari in India a Xperi totalitza ₹6.5M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Xperi.

Paquet Mitjà
company icon
Xperi
Software Development Manager
Bengaluru, KA, India
Total per any
₹6.5M
Nivell
SDM 3
Base
₹5.2M
Stock (/yr)
₹520K
Bonus
₹780K
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
15 Anys
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Xperi, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Xperi in India és una compensació total anual de ₹8,296,672. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Xperi per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in India és ₹6,848,115.

