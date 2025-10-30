Directori d'empreses
XPENG Motors 小鹏汽车
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Vendes

  • Tots els Salaris de Vendes

XPENG Motors 小鹏汽车 Vendes Salaris

La compensació total mitjana de Vendes in Netherlands a XPENG Motors 小鹏汽车 oscil·la entre €43.3K i €60.3K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de XPENG Motors 小鹏汽车. Última actualització: 10/30/2025

Compensació Total Mitjana

€46.4K - €54.6K
Netherlands
Rang Habitual
Rang Possible
€43.3K€46.4K€54.6K€60.3K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 2 més Vendes contribucions a XPENG Motors 小鹏汽车 per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.6K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Vendes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Vendes a XPENG Motors 小鹏汽车 in Netherlands és una compensació total anual de €60,264. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a XPENG Motors 小鹏汽车 per al rol de Vendes in Netherlands és €43,266.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a XPENG Motors 小鹏汽车

Empreses relacionades

  • NIO
  • Baidu
  • Tesla
  • Tencent
  • Chewy
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos