XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Dissenyador de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Dissenyador de Producte in United States a XPENG Motors 小鹏汽车 oscil·la entre $90.3K i $128K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de XPENG Motors 小鹏汽车. Última actualització: 10/30/2025

Compensació Total Mitjana

$103K - $122K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$90.3K$103K$122K$128K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Dissenyador de Producte contribucions a XPENG Motors 小鹏汽车 per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a XPENG Motors 小鹏汽车 in United States és una compensació total anual de $128,256. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a XPENG Motors 小鹏汽车 per al rol de Dissenyador de Producte in United States és $90,337.

