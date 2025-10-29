Directori d'empreses
XP Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor d'Enginyeria de Programari in Brazil a XP totalitza R$591K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de XP. Última actualització: 10/29/2025

Paquet Mitjà
company icon
XP
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Total per any
R$591K
Nivell
L5
Base
R$201K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$391K
Anys a l'empresa
2-4 Anys
Anys d'exp
11+ Anys
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a XP in Brazil és una compensació total anual de R$1,055,554. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a XP per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in Brazil és R$533,892.

