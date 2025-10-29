Directori d'empreses
Xilinx
Xilinx Enginyer de Programari Salaris

La compensació de Enginyer de Programari in United States a Xilinx oscil·la entre $153K per year per a E3 i $362K per year per a E8. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $280K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Xilinx. Última actualització: 10/29/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
E3
Software Engineer 1(Nivell d'Entrada)
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
Software Engineer 2
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
Senior Software Engineer 1
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
Senior Software Engineer 2
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimes Enviaments de Salaris
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Xilinx, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Xilinx in United States és una compensació total anual de $361,667. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Xilinx per al rol de Enginyer de Programari in United States és $204,000.

