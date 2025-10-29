La compensació de Enginyer de Programari in United States a Xilinx oscil·la entre $153K per year per a E3 i $362K per year per a E8. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $280K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Xilinx. Última actualització: 10/29/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
E3
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Xilinx, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)