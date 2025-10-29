Directori d'empreses
Xilinx
Xilinx Màrqueting Salaris

La compensació total mitjana de Màrqueting in United States a Xilinx oscil·la entre $252K i $345K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Xilinx. Última actualització: 10/29/2025

Compensació Total Mitjana

$273K - $324K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$252K$273K$324K$345K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Xilinx, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Màrqueting a Xilinx in United States és una compensació total anual de $345,111. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Xilinx per al rol de Màrqueting in United States és $252,081.

