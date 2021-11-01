Directori d'empreses
Xiaomi
Xiaomi Salaris

El salari de Xiaomi oscil·la entre $19,587 en compensació total anual per a un Analista de Ciberseguretat a la banda baixa fins a $522,375 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Xiaomi. Darrera actualització: 9/11/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $43.6K
Comptable
$49.8K
Gestor d'Operacions de Negoci
$124K

Desenvolupament de Negoci
$106K
Servei al Client
$24.1K
Enginyer de Maquinari
$56.5K
Màrqueting
$197K
Gestor de Producte
$69.8K
Gestor de Projectes
$45.3K
Vendes
$51.3K
Analista de Ciberseguretat
$19.6K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$522K
Arquitecte de Solucions
$236K
Gestor de Programes Tècnics
$47.1K
PMF

The highest paying role reported at Xiaomi is Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $522,375. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Xiaomi is $53,899.

