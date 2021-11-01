Directori d'empreses
Xiaomi
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    Xiaomi Corporation, registered in Asia as Xiaomi Inc., is a Chinese designer and manufacturer of consumer electronics and related software, home appliances, and household items.

    mi.com
    Lloc web
    2010
    Any de fundació
    22,070
    Núm. d'empleats
    $1B-$10B
    Ingressos estimats
    Seu central

