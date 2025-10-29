Directori d'empreses
Xero
El paquet de compensació mitjà de Gestor d'Enginyeria de Programari in Canada a Xero totalitza CA$201K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Xero. Última actualització: 10/29/2025

Paquet Mitjà
company icon
Xero
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Total per any
CA$201K
Nivell
hidden
Base
CA$179K
Stock (/yr)
CA$22.2K
Bonus
CA$0
Anys a l'empresa
5-10 Anys
Anys d'exp
11+ Anys
Quins són els nivells professionals a Xero?
Block logo
+CA$80.5K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.6K
Verily logo
+CA$30.5K
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Xero, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Xero in Canada és una compensació total anual de CA$233,126. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Xero per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in Canada és CA$200,900.

Altres recursos