La compensació total mitjana de Vendes in Singapore a Xero oscil·la entre SGD 99.1K i SGD 135K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Xero. Última actualització: 10/29/2025

Compensació Total Mitjana

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Xero, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Vendes a Xero in Singapore és una compensació total anual de SGD 135,199. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Xero per al rol de Vendes in Singapore és SGD 99,068.

