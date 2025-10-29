La compensació de Gestor de Producte in New Zealand a Xero oscil·la entre NZ$148K per year per a Product Manager i NZ$201K per year per a Lead Product Manager. El paquet de compensació year mitjà in New Zealand totalitza NZ$158K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Xero. Última actualització: 10/29/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$148K
NZ$136K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$173K
NZ$7.5K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$201K
NZ$174K
NZ$26.8K
NZ$0
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Xero, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)