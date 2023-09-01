Directori d'empreses
Xe.com
Xe.com Salaris

El salari de Xe.com oscil·la entre $54,170 en compensació total anual per a un Analista de Negoci a la banda baixa fins a $58,133 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Xe.com. Darrera actualització: 11/29/2025

Enginyer de Programari
Median $58.1K
Analista de Negoci
$54.2K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Xe.com és Enginyer de Programari amb una compensació total anual de $58,133. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Xe.com és $56,151.

Altres recursos

