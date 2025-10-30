Directori d'empreses
X-Team
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

X-Team Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Brazil a X-Team totalitza R$542K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de X-Team. Última actualització: 10/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
X-Team
Software Engineer
hidden
Total per any
R$542K
Nivell
Senior
Base
R$528K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$13.8K
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
9 Anys
Quins són els nivells professionals a X-Team?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$491K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$121K
Don't get lowballed
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Salaris de Pràctiques

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a X-Team in Brazil és una compensació total anual de R$620,663. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a X-Team per al rol de Enginyer de Programari in Brazil és R$543,425.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a X-Team

Empreses relacionades

  • PayPal
  • Tesla
  • Spotify
  • Snap
  • Netflix
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos