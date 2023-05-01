Directori d'empreses
Wrk
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Wrk Salaris

El salari de Wrk oscil·la entre $69,589 en compensació total anual per a un Analista de Negoci a la banda baixa fins a $109,065 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Wrk. Darrera actualització: 9/2/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Analista de Negoci
$69.6K
Dissenyador de Producte
$101K
Vendes
$88.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Enginyer de Programari
$73.3K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$109K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

Wrk薪资最高的职位是Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level，年度总薪酬为$109,065。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Wrk的年度总薪酬中位数为$88,150。

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Wrk

Empreses relacionades

  • Dropbox
  • Square
  • Stripe
  • Flipkart
  • Pinterest
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos