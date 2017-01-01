Directori d'empreses
Wrike
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre Wrike que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    Wrike is a top project management tool that offers a flexible work management platform, designed to boost collaboration and productivity for teams across various industries.

    wrike.com
    Lloc web
    2007
    Any de fundació
    420
    Núm. d'empleats
    $50M-$100M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

    Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a Wrike

    Empreses relacionades

    • Microsoft
    • Coinbase
    • PayPal
    • Netflix
    • Apple
    • Veure totes les empreses ➜

    Altres recursos