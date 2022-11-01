Wrapbook Salaris

Directori d'empreses
El salari de Wrapbook oscil·la entre $106,788 en compensació total anual per a un Vendes a la banda baixa fins a $234,600 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Wrapbook. Darrera actualització: 9/2/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $145K
Màrqueting
$178K
Gestor de Producte
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Vendes
$107K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$235K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Wrapbook, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Wrapbook és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $234,600. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Wrapbook és $145,348.

