La compensació de Gestor de Producte in United States a Workday oscil·la entre $143K per year per a P1 i $501K per year per a P6. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $266K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Workday. Última actualització: 11/2/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
$143K
$116K
$20.9K
$5.6K
P2
$153K
$121K
$28.4K
$3.4K
P3
$242K
$172K
$54.1K
$15.3K
P4
$277K
$193K
$63.5K
$19.8K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Workday, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)