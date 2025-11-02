Directori d'empreses
Workday
  • Salaris
  • Tecnòleg de la Informació (TI)

  • Tots els Salaris de Tecnòleg de la Informació (TI)

Workday Tecnòleg de la Informació (TI) Salaris

La compensació de Tecnòleg de la Informació (TI) a Workday totalitza $187K per year per a P3. El paquet de compensació year mitjà totalitza $165K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Workday. Última actualització: 11/2/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$187K
$162K
$25K
$0
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Workday, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a Workday és una compensació total anual de $503,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Workday per al rol de Tecnòleg de la Informació (TI) és $188,000.

Altres recursos