La compensació total mitjana de Enginyer Elèctric in United States a Workday oscil·la entre $87.6K i $119K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Workday. Última actualització: 11/2/2025
Compensació Total Mitjana
A Workday, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)