Workday Redactor Publicitari Salaris

La compensació total mitjana de Redactor Publicitari in United Kingdom a Workday oscil·la entre £63.6K i £88.6K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Workday. Última actualització: 11/2/2025

Compensació Total Mitjana

£68.1K - £80.2K
United Kingdom
Rang Habitual
Rang Possible
£63.6K£68.1K£80.2K£88.6K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Workday, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Redactor Publicitari a Workday in United Kingdom és una compensació total anual de £88,569. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Workday per al rol de Redactor Publicitari in United Kingdom és £63,588.

Altres recursos