Directori d'empreses
Workday
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Controls

  • Tots els Salaris de Enginyer de Controls

Workday Enginyer de Controls Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Controls in Ireland a Workday oscil·la entre €121K i €173K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Workday. Última actualització: 11/2/2025

Compensació Total Mitjana

€139K - €163K
Ireland
Rang Habitual
Rang Possible
€121K€139K€163K€173K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Enginyer de Controls contribucions a Workday per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.7K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Workday, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Controls verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Controls a Workday in Ireland és una compensació total anual de €173,095. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Workday per al rol de Enginyer de Controls in Ireland és €121,314.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Workday

Empreses relacionades

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Palantir
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos