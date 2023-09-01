Directori d'empreses
Wisq
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre Wisq que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    Wisq is a platform that helps companies create thriving work cultures, improve employee engagement, reduce attrition, and boost productivity across hybrid, remote and in person teams.

    wisq.com
    Lloc web
    2021
    Any de fundació
    45
    Núm. d'empleats
    $1M-$10M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

    Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a Wisq

    Empreses relacionades

    • Flipkart
    • Airbnb
    • Amazon
    • PayPal
    • Dropbox
    • Veure totes les empreses ➜

    Altres recursos