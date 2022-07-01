Wisk Salaris

Directori d'empreses
El salari de Wisk oscil·la entre $100,500 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $232,155 per a un Enginyer de Maquinari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Wisk. Darrera actualització: 9/11/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $176K
Enginyer Aeroespacial
$153K
Enginyer de Maquinari
$232K

Recursos Humans
$133K
Enginyer Mecànic
$216K
Dissenyador de Producte
$101K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Wisk és Enginyer de Maquinari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $232,155. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Wisk és $164,130.

Altres recursos