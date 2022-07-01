Directori d'empreses
Wildlife Studios
Wildlife Studios Salaris

El salari de Wildlife Studios oscil·la entre $19,813 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $767,820 per a un Gestor de Disseny de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Wildlife Studios. Darrera actualització: 10/17/2025

Enginyer de Programari
Median $19.8K

Enginyer de Software de Videojocs

Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $108K
Analista de Negoci
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Analista de Dades
$39.5K
Científic de Dades
$177K
Dissenyador de Producte
$23.2K
Gestor de Disseny de Producte
$768K
Gestor de Producte
$26.1K
Gestor de Programes
$105K
Gestor de Projectes
$130K
Reclutador
$22.3K
Arquitecte de Solucions
$23.1K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Wildlife Studios és Gestor de Disseny de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $767,820. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Wildlife Studios és $41,538.

