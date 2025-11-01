Directori d'empreses
Westlake Chemical
Westlake Chemical Científic de Dades Salaris

El paquet de compensació mitjà de Científic de Dades in United States a Westlake Chemical totalitza $177K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Westlake Chemical. Última actualització: 11/1/2025

Paquet Mitjà
Westlake Chemical
Data Scientist
Houston, TX
Total per any
$177K
Nivell
L3
Base
$150K
Stock (/yr)
$7K
Bonus
$20K
Anys a l'empresa
5-10 Anys
Anys d'exp
11+ Anys
Quins són els nivells professionals a Westlake Chemical?
El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a Westlake Chemical in United States és una compensació total anual de $185,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Westlake Chemical per al rol de Científic de Dades in United States és $177,000.

